Dal Piemonte alla Striscia di Gaza camion carichi di aiuti umanitari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Anche la Regione Piemonte al porto di Genova oggi pomeriggio per la partenza del primo convoglio di aiuti umanitari del programma Food for Gaza.Insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani erano presenti anche il Novaratoday.it - Dal Piemonte alla Striscia di Gaza camion carichi di aiuti umanitari Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Anche la Regioneal porto di Genova oggi pomeriggio per la partenza del primo convoglio didel programma Food for.Insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani erano presenti anche il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Dalla Commissione europea la proposta di assistenza finanziaria a Germania e Italia - Gli aiuti sarebbero per il post-alluvione e ammonterebbero complessivamente a 116 milioni di euro. Quasi 4 sarebbero destinati alla Valle d'Aosta ... (rainews.it)

La Regione Piemonte presente a Genova alla partenza dei camion di aiuti per Gaza - Anche la Regione Piemonte al porto di Genova per la partenza del primo convoglio di aiuti umanitari del programma Food for Gaza. (telecitynews24.it)

Invio di aiuti umanitari per Gaza, presente anche il Piemonte - √ą da tempo che la Regione Piemonte porta avanti iniziative di solidariet√† verso le popolazioni colpite dalla guerra. (quotidianopiemontese.it)

Anche la Regione Piemonte alla partenza dei camion di aiuti per Gaza - TORINO (ITALPRESS) - Anche la Regione Piemonte al porto di Genova oggi pomeriggio per la partenza del primo convoglio di aiuti umanitari del programma Food ... (italpress.com)