Ilfoglio.it - Così Elon Musk segue il modello Soros per supportare Trump

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Cosa è successo a?” È una domanda che in molti si stanno chiedendo in questi giorni, settimane, mesi, per via della rapida radicalizzazione dell’imprenditore, un tempo noto per Tesla e SpaceX e oggi paladinoiano. Una domanda legittima, a cui qualcuno risponde citando l’uso (o abuso) di ketamina di cui lo stessoha parlato pubblicamente, mentre altri tirano in ballo i problemi legali suoi e delle sue molte società, che avrebbero quindi spintoa sposare un candidato alla presidenza, sperando in un perdono. Hanno ragione tutti, o forse nessuno, temo che la risposta non esista – e, qualora esista, che sia chiara e cristallina come vorremmo.