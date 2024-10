Cina: consegnati a utenti carichi utili scientifici del Shijian-19 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pechino, 25 ott – (Xinhua) – I carichi utili scientifici per la coltivazione spaziale e per altri esperimenti scientifici e tecnologici, trasportati dal primo satellite cinese riutilizzabile e in grado di rientrare, lo Shijian-19, sono stati consegnati ieri agli utenti cinesi e stranieri. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: consegnati a utenti carichi utili scientifici del Shijian-19 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pechino, 25 ott – (Xinhua) – Iper la coltivazione spaziale e per altri esperimentie tecnologici, trasportati dal primo satellite cinese rizzabile e in grado di rientrare, lo-19, sono statiieri aglicinesi e stranieri. Agenzia Xinhua

