Cina capo Camcom Italia-India | Anche dopo patto sul confine continua conflitto con Pechino

"La Cina non ha in realtà assunto alcun impegno di confine. Si tratta di un accordo di pattugliamento temporaneo che, in una certa misura, smilitarizzerà il confine sino-Indiano in alcune aree". Lo ha dichiarato all'Adnkronos il capo della Camera di Commercio Italia-India Vas Shenoy, commentando il recente patto tra Pechino e Nuova Delhi sul pattugliamento

