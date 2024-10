Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Battistella passa all'EF Education-EasyPost

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 - Nel 2019 ad Harrogate si era laureato campione iridato Under-23, ma l'impatto con il professionismo come spesso succede non ha rispettato le aspettative che si erano create quel giorno: Samueleora ci riprova e, a partire dal 2025, lo farà con la casacca dell'EF.  I dettagli  "Seguo questa squadra da quando sono professionista (dal 2020, ndr) e ho sempre ammirato il modo giusto in cui corrono. Attaccano sempre, non si arrendono mai e danno sempre molte chance ai propri corridori che, almeno da fuori, sembra che abbiano molto spazio. Questo mi ha attirato molto perché non sempre è così: mi piace pensare che nell'EFle cose funzionino in questo modo".