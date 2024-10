Chiusa la campagna elettorale in Liguria. Duello sulla sanità (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Si chiude la campagna elettorale in Liguria, dove domenica 27 e lunedì 28 ottobre si vota per l'elezione del nuovo presidente della Regione dopo le dimissioni di Giovanni Toti, travolto da un'inchiesta per corruzione. A contendersi lo scranno il sindaco di Genova, Marco Bucci, per il centrodestra e l'ex guardasigilli dem Andrea Orlando, sostenuto dal centrosinistra e da M5s. In campo per gli ultimi comizi tutti i leader dei principali partiti, compresa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha rivendicato i risultati del suo governo e definito "osceni" gli attacchi contro Bucci per le sue condizioni di salute. "Non facciamo passi indietro. Io ci ho messo la faccia: non ero nella situazione ideale per farlo, ma penso sia il mio dovere come cittadino ligure di fare il mio possibile per la mia regione. Agi.it - Chiusa la campagna elettorale in Liguria. Duello sulla sanità Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Si chiude lain, dove domenica 27 e lunedì 28 ottobre si vota per l'elezione del nuovo presidente della Regione dopo le dimissioni di Giovanni Toti, travolto da un'inchiesta per corruzione. A contendersi lo scranno il sindaco di Genova, Marco Bucci, per il centrodestra e l'ex guardasigilli dem Andrea Orlando, sostenuto dal centrosinistra e da M5s. In campo per gli ultimi comizi tutti i leader dei principali partiti, compresa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha rivendicato i risultati del suo governo e definito "osceni" gli attacchi contro Bucci per le sue condizioni di salute. "Non facciamo passi indietro. Io ci ho messo la faccia: non ero nella situazione ideale per farlo, ma penso sia il mio dovere come cittadino ligure di fare il mio possibile per la mia regione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si chiude la campagna elettorale in Liguria - Orlando a Fanpage : “Bucci era integrato nel sistema Toti” - Il candidato del centrosinistra Andrea Orlando (Pd) chiude la campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria a Genova, e attacca il suo avversario del centrodestra: "Bucci faceva parte del sistema Toti, perché si è candidato in piena ... (Fanpage.it)

Il centrodestra chiude la campagna elettorale in Liguria. Meloni : "Ottimista per lunedì" - "Sono ottimista. Fino a qualche settimana fa la sinistra già cantava vittoria. Marco Bucci è l'uomo giusto per rilanciare la stagione di sviluppo vissuta in Liguria". Ha ostentato una certa sicurezza Giorgia Meloni, intervenendo a Genova alla ... (Ilfoglio.it)

Allerta meteo in Liguria nelle ore di chiusura della campagna elettorale : “Perturbazione lunga e complessa” - Allerta meteo sulla Liguria nelle ore di chiusura della campagna elettorale e a ridosso dell’apertura delle urne per le elezioni Regionali: Arpal allunga l’allerta arancione sul levante fino alle 12 di domani, sabato 26 ottobre, a cui seguirà ... (Ilfattoquotidiano.it)

Campagna elettorale - comizi - frecciatine agli avversari? No - grazie : la figlia prediletta di Donald preferisce faticare in palestra - Non è solo un’evoluzione fisica, ma un cambiamento di vita quello che Ivanka Trump ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram. L’ex First Daughter li ha sorpresi mostrando il proprio percorso di fitness, che non solo ha rivoluzionato ... (Iodonna.it)