Che cosa c’è di sbagliato nell’essere sentimentali e permalosi?

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Chissà poic’è di tanto, soprattutto in autunno quando piove e cadono le foglie. Già il fatto che piova mi offende, ma lo sopporto, resisto, non dò la colpa a nessuno. Sto zitta, sorrido. Poi cadono le foglie, e io ancora sopporto, resisto, cerco di non pensare alla morte, non me la prendo con gli alberi, non me la prendo con le persone: resto salda, solo con molto più sonno, sorrido di meno. Ma poi il cane rientra pieno di foglie secche e fango attaccate qua e là, bagnato di pioggia si rotola sul tappeto, schiaccia le foglie, sparge il fango, nessuno lo nota tranne me che però già sento le lacrime salirmi agli occhi. Ma resisto, e mi viene un sonno tremendo. Dico: ma le foglie e il fango? Non vedete? E loro rispondono: quali foglie, quale fango?, e se ne vanno.