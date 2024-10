Cercasi parcheggi: "Aumenti per la zona blu. Di più vicino ai negozi" (Di venerdì 25 ottobre 2024) di Pierfrancesco Curzi Giorgio Luzi, direttore generale di ‘Ancona Servizi’, siamo a fine 2024 e presto la giunta Silvetti presenterà il bilancio di previsione per il 2025. Sono previste misure economiche inerenti la sosta e le tariffe? "Qualcosa dovrebbe accadere a partire dal nuovo anno". Per esempio? "Andremo a ritoccare la tariffa giornaliera del maxi parcheggio degli Archi: da 2 euro passeremo probabilmente a 3 euro. Una tariffa onestamente davvero straordinaria, con gli utenti che oltre a pagare praticamente nulla per tenere l’auto lì dentro tutto il giorno riceve anche il biglietto dell’autobus di andata e ritorno (il tagliando corsa singola costa 1,35 euro, ndr.). Un servizio comodo e regalato, ecco perché un aumento ci sta tutto". Passiamo alle ‘strisce blu’. Ilrestodelcarlino.it - Cercasi parcheggi: "Aumenti per la zona blu. Di più vicino ai negozi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) di Pierfrancesco Curzi Giorgio Luzi, direttore generale di ‘Ancona Servizi’, siamo a fine 2024 e presto la giunta Silvetti presenterà il bilancio di previsione per il 2025. Sono previste misure economiche inerenti la sosta e le tariffe? "Qualcosa dovrebbe accadere a partire dal nuovo anno". Per esempio? "Andremo a ritoccare la tariffa giornaliera del maxio degli Archi: da 2 euro passeremo probabilmente a 3 euro. Una tariffa onestamente davvero straordinaria, con gli utenti che oltre a pagare praticamente nulla per tenere l’auto lì dentro tutto il giorno riceve anche il biglietto dell’autobus di andata e ritorno (il tagliando corsa singola costa 1,35 euro, ndr.). Un servizio comodo e regalato, ecco perché un aumento ci sta tutto". Passiamo alle ‘strisce blu’.

