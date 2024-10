Ilgiorno.it - Caos al San Matteo. Stacca termosifone dal muro del bagno. Ambulatori allagati

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Unto dalla sua sede e i locali. La notte tra mercoledì e ieri è stata molto movimentata al Pronto soccorso del Sandove un paziente di 44 anni, nel momento in cui è andato in, ha sradicato un radiatore facendo zampillare l’acqua che si è riversata in tutta l’area “a bassa intensità”. Erano circa le 23 quando l’uomo è arrivato in policlinico accompagnato dai sanitari del 118. Apparentemente il paziente, pur essendo fragile, non mostrava segni di agitazione. "Sembrava tranquillo" fanno sapere dal San. Ma poi qualcosa deve essere scattato e, quando si è chiuso in, il paziente ha perso le staffe mandando in tilt la zona che si occupa dei pazienti a bassa intensità.