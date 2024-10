Campagna acquisti di Forza Italia in Capitanata: dal Gargano arrivano quattro nuovi amministratori locali (Di venerdì 25 ottobre 2024) Altri quattro amministratori locali entrano a far parte della squadra azzurra. Nelle ultime ore, a Manfredonia hanno aderito a Forza Italia l’ex candidato sindaco Ugo Galli, oggi consigliere di opposizione, e Fabio Di Bari, vice presidente del Consiglio comunale in quota alla minoranza.Il Foggiatoday.it - Campagna acquisti di Forza Italia in Capitanata: dal Gargano arrivano quattro nuovi amministratori locali Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Altrientrano a far parte della squadra azzurra. Nelle ultime ore, a Manfredonia hanno aderito al’ex candidato sindaco Ugo Galli, oggi consigliere di opposizione, e Fabio Di Bari, vice presidente del Consiglio comunale in quota alla minoranza.Il

Mercato - Feleppa (Forza Italia) : “Gestione caotica - ridurre la tassa per gli ambulanti” - Tempo di lettura: 2 minuti “Dopo un anno di scelte sbagliate, l’amministrazione guidata dal Sindaco Mastella, con l’assessore Ambrosone in testa, all’ultimo minuto decide di trasferire il mercato a via Delcogliano. È un’altra dimostrazione ... (Anteprima24.it)

Sondaggi politici elettorali oggi 25 ottobre 2024 : cala Fdi - crescono Pd - M5S e Forza Italia. Vola la Lega - Sondaggi politici elettorali oggi 25 ottobre 2024 SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Cala Fdi, crescono Pd, M5S e Forza Italia, vola la Lega: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali frutto della Supermedia Agi/Youtrend. Secondo la ... (Tpi.it)

Pietà per Moussa Diarra anche da Forza Italia. «Non era un criminale ma un ragazzo malato» - «Polarizzata, divisa e consumata da vecchie logiche ideologiche nonché da atteggiamenti che in ogni caso pongono un discrimine, una spaccatura». È questa la fotografia fatta alla comunità veronese dal segretario generale di Cisl Verona Giampaolo ... (Veronasera.it)

Israele uccide 3 soldati dell’esercito libanese mentre a Parigi si discute di come rafforzarlo e l’Italia propone la creazione di “Unifil 3” - Israele ha preso di mira l’esercito regolare libanese nelle stesse ore in cui la Francia, da sempre molto vicina alle c lassi dirigenti del Paese dei cedri, ospita una conferenza internazionale per raccogliere sostegno alle forze statali di Beirut, ... (Ilfattoquotidiano.it)