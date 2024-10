Cadavere di una 38enne trovato nella spazzatura in quartiere di lusso in California: arrestato il fidanzato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiamava Julie Anne Santera la 38enne trovata senza vita nel bidone della spazzatura di un quartiere di lusso in California. Per la sua morte è stato arrestato il fidanzato 49enne, al momento sospettato. I due si erano trasferiti insieme da pochi mesi. Si indaga sul movente. Fanpage.it - Cadavere di una 38enne trovato nella spazzatura in quartiere di lusso in California: arrestato il fidanzato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiamava Julie Anne Santera latrovata senza vita nel bidone delladi undiin. Per la sua morte è statoil49enne, al momento sospettato. I due si erano trasferiti insieme da pochi mesi. Si indaga sul movente.

