Botta e risposta a distanza tra Meloni e Conte durante i comizi per le regionali in Liguria (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel corso dei comizi conclusivi per le elezioni regionali in Liguria, si è acceso un acceso dibattito verbale tra Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Le dichiarazioni dei due politici non si sono limitate ai consueti toni della campagna elettorale, anzi hanno svelato profonde divergenze su temi cruciali come pensioni e superbonus, rivelando le tensioni che caratterizzano la politica italiana. Il confronto sulla legge di bilancio durante i comizi, amplificati dai media e da strumenti di comunicazione come i social network, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche sollevate da Giuseppe Conte riguardo agli aumenti delle pensioni minime previsti dalla legge di bilancio. Gaeta.it - Botta e risposta a distanza tra Meloni e Conte durante i comizi per le regionali in Liguria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel corso deiconclusivi per le elezioniin, si è acceso un acceso dibattito verbale tra Giorgia, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, e Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle. Le dichiarazioni dei due politici non si sono limitate ai consueti toni della campagna elettorale, anzi hanno svelato profonde divergenze su temi cruciali come pensioni e superbonus, rivelando le tensioni che caratterizzano la politica italiana. Il confronto sulla legge di bilancio, amplificati dai media e da strumenti di comunicazione come i social network, Giorgiaha risposto con fermezza alle critiche sollevate da Giusepperiguardo agli aumenti delle pensioni minime previsti dalla legge di bilancio.

