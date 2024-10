Bologna-Milan rinviata, Scaroni non ci sta: “Decisione incomprensibile” (Di venerdì 25 ottobre 2024) All’uscita dall’Assemblea di Lega a Milano, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato ai giornalisti presenti il rinvio della partita di Serie A Bologna-Milan: “Il comune ha preso una Decisione incomprensibile a mio parere. Il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse, non ho capito perché“. Scaroni ha poi concluso: “Di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa“. QUANDO SI RECUPERA Bologna-Milan? LE POSSIBILI DATE Leggi anche: Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi, ufficiale Decisione Lega Serie A Bologna-Milan rinviata, Scaroni non ci sta: “Decisione incomprensibile” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) All’uscita dall’Assemblea di Lega ao, Paolo, presidente del, ha commentato ai giornalisti presenti il rinvio della partita di Serie A: “Il comune ha preso unaa mio parere. Il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse, non ho capito perché“.ha poi concluso: “Di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa“. QUANDO SI RECUPERA? LE POSSIBILI DATE Leggi anche:a data da destinarsi, ufficialeLega Serie Anon ci sta: “” SportFace.

