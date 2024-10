Dailymilan.it - Bologna-Milan, parla l’Ad rossoblù Fenucci: rinvio? Scelta più saggia. Le parole

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), ildella partita è unagiusta perbolognese Claudio. Ecco le sueLa partita traè stata, come noto, ufficialmente rinviata. Il motivo è da ritrovare in delle questioni di sicurezza legate al maltempo di questi giorni soprattutto nelle zone adiacenti allo stadio Dall’Ara. In merito alla situazione, si è espressodel club, Claudio, che all’uscita dalla Lega ha detto la sua sulla vicenda. Secondo, ladelè la più, questo anche perchè, aggiunge, giocarla a porte chiuse sarebbe stato un fallimento.