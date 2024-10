Panorama.it - Bologna-Milan non si gioca: rinviata a data da destinarsi

(Di venerdì 25 ottobre 2024)non sidaanche se non sarà facile trovare una collocazione alla sfida cancellata dal maltempo e dal timore che asi possa ripetere quanto accaduto una settimana fa. La decisione è stata presa dopo una giornata frenetica in Lega Serie A, analizzando le alternative e registrando con il passare delle ore anche le posizioni sempre più rigide (ma contrapposte) dei due club: ilperre comunque, con qualsiasi situazione alternativa, ilper rinviare come è stato. Il caso è esploso nella giornata di giovedì 24 ottobre quando il sindaco di, Matteo Lepore, ha pubblicato un'ordinanza di annullamento e rinvio del match per motivi di viabilità e ordine pubblico legati alla situazione del maltempo.