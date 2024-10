Benji & Fede di nuovo insieme con ‘Rewind’: “Ritrovata la magia, la nostra amicizia ora è più forte” – Video (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Benji & Fede, all'anagrafe Benjamin Mascolo e Federico Rossi, sono pronti a tornare. Con un look casual e L'articolo Benji & Fede di nuovo insieme con ‘Rewind’: “Ritrovata la magia, la nostra amicizia ora è più forte” – Video proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Benji & Fede di nuovo insieme con ‘Rewind’: “Ritrovata la magia, la nostra amicizia ora è più forte” – Video Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) –, all'anagrafe Benjamin Mascolo erico Rossi, sono pronti a tornare. Con un look casual e L'articolodicon: “la, laora è più” –proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benji & Fede presentano ‘Rewind’ : «Ripartiamo da zero - ripartiamo da noi» - Dopo aver percorso un pezzo di strada lontani, Benji & Fede tornano un duo e, con un Forum di Assago sold out in vista, pubblicano il nuovo album ‘Rewind’. Dall’addio (o, meglio, arrivederci) live all’Arena di Verona sono trascorsi tre anni nei ... (Funweek.it)

Benji & Fede di nuovo insieme con ‘Rewind’ : “Ritrovata la magia - la nostra amicizia ora è più forte” - (Adnkronos) – Benji & Fede, all'anagrafe Benjamin Mascolo e Federico Rossi, sono pronti a tornare. Con un look casual e rilassato – Fede con occhiali da sole e camicia a fiori, Benji con cappello al contrario e una maglia che celebra il loro ... (Webmagazine24.it)

Benji & Fede di nuovo insieme con ‘Rewind’ : “Ritrovata la magia - la nostra amicizia ora è più forte” - (Adnkronos) – Benji & Fede, all'anagrafe Benjamin Mascolo e Federico Rossi, sono pronti a tornare. Con un look casual e rilassato – Fede con occhiali da sole e camicia a fiori, Benji con cappello al contrario e una maglia che celebra il loro ... (Periodicodaily.com)

Benji & Fede - fuori oggi il nuovo album del duo Rewind - Fuori oggi Rewind, il nuovo album di Benji & Fede, ecco la tracklist e le date dei firmacopie Fuori oggi Rewind, nuovo album di Benji & Fede e primo da quando sono tornati insieme. 12 brani che comprendono i due singoli già usciti Musica ... (Spettacolo.eu)