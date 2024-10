Avetrana – qui non è Hollywood: ecco la possibile nuova data di uscita dopo la decisione del tribunale (Di venerdì 25 ottobre 2024) La nuova data di uscita della serie tv, basata sull’omicidio Sarah Scazzi, Avetrana – qui non è Hollywood, potrebbe essere stata svelata proprio sulla piattaforma Disney+. Infatti se ci si reca sulla pagina della serie per vedere le puntate, non è possibile premere play, ma se la precedente data era il 25 Ottobre 2024, ora risulta il prossimo 30 Ottobre. La serie era stata posticipata a data da destinarsi, e probabilmente non sarebbe arrivata prima di Novembre inoltrato, a causa dell’esposto del sindaco di Avetrana, accolta dal tribunale di Taranto. Il problema era rappresentato dal timore di Luca Iazzi, il sindaco per l’appunto, che la produzione Disney potesse mettere in scena una realtà distorta della vita nella cittadina pugliese, che i compaesani potessero risultare mafiosi, omertosi e che si vivesse in un ambiente negativo. Screenworld.it - Avetrana – qui non è Hollywood: ecco la possibile nuova data di uscita dopo la decisione del tribunale Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladidella serie tv, basata sull’omicidio Sarah Scazzi,– qui non è, potrebbe essere stata svelata proprio sulla piattaforma Disney+. Infatti se ci si reca sulla pagina della serie per vedere le puntate, non èpremere play, ma se la precedenteera il 25 Ottobre 2024, ora risulta il prossimo 30 Ottobre. La serie era stata posticipata ada destinarsi, e probabilmente non sarebbe arrivata prima di Novembre inoltrato, a causa dell’esposto del sindaco di, accolta daldi Taranto. Il problema era rappresentato dal timore di Luca Iazzi, il sindaco per l’appunto, che la produzione Disney potesse mettere in scena una realtà distorta della vita nella cittadina pugliese, che i compaesani potessero risultare mafiosi, omertosi e che si vivesse in un ambiente negativo.

"Avetrana". La giustizia pugliese è da Hollywood - Alla fine non si sa se i produttori devono disperarsi o dovranno ringraziare la magistratura per la campagna promozionale di “Avetrana – Qui non è Hollywood”. Il giudice Antonio Attanasio, della sezione civile del Tribunale di Taranto, ha infatti ... (Ilfoglio.it)

A che ora esce Avetrana qui non è Hollywood su Disney Plus : l’orario di uscita previsto il 25 ottobre 2024 - A che ora esce Avetrana qui non è Hollywood ? Alcuni problemi per la serie tv di Sarah Scazzi Avetrana: Qui non è Hollywood è una docu-serie in onda su Disney+. Esplora il tragico e scioccante caso di omicidio di Sarah Scazzi, una ragazza di 15 ... (Piperspettacoloitaliano.it)

Cosa sta succedendo attorno alla serie di Disney+ sul delitto di Sarah Scazzi - "Avetrana - Qui non è Hollywood" - bloccata da un tribunale - Erano anni che non sentivamo una storia simile. Che riporta alla memoria una stagione poco edificante della libertà d’espressione in questo Paese. Non siamo ai livelli di Ultimo tango a Parigi (1972) di Bernardo Bertolucci o di Totò che visse due ... (Amica.it)

Bloccata “Avetrana – Qui non è Hollywood” : la replica di Disney - Polemiche sulla serie Divampano le polemiche e le discussioni sulla serie tv, Avetrana – Qui non è Hollywood, la cui messa in onda è stata rinviata. Oggi, da Disney +, piattaforma che doveva trasmettere il contenuto, hanno rotto il silenzio in ... (361magazine.com)