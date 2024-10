Attrice spagnola denuncia: “Molestata da Inigo Errejon”. Si dimette l’ex fondatore di Podemos (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Terremoto nel mondo della politica in Spagna dopo il messaggio postato le su X dall’Attrice e presentatrice Elisa Mouliaà, 35 anni. Rompendo un lungo silenzio, Mouliaà scrive sul social network: "Io sono vittima di molestie sessuali da parte di Inigo Errejon". Ed è bufera. L'ex fondatore di Podemos e portavoce al Congresso dei deputati della confluenza di Sinistra Sumar, si è dimesso ieri da deputato e da tutti gli incarichi. Errejon in una lettera ai militanti su X ha riconosciuto di aver commesso “errori” e di essere “arrivato al limite della contraddizione fra il personaggio” pubblico “e la persona”. "Sono state molestie sessuali, ci sono prove, testimoni e c'è una denuncia”, ha dichiarato Mouliaà in un colloquio telefonico con Rtve, senza voler rivelare al momento altri dettagli. Quotidiano.net - Attrice spagnola denuncia: “Molestata da Inigo Errejon”. Si dimette l’ex fondatore di Podemos Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Terremoto nel mondo della politica in Spagna dopo il messaggio postato le su X dall’e presentatrice Elisa Mouliaà, 35 anni. Rompendo un lungo silenzio, Mouliaà scrive sul social network: "Io sono vittima di molestie sessuali da parte di". Ed è bufera. L'exdie portavoce al Congresso dei deputati della confluenza di Sinistra Sumar, si è dimesso ieri da deputato e da tutti gli incarichi.in una lettera ai militanti su X ha riconosciuto di aver commesso “errori” e di essere “arrivato al limite della contraddizione fra il personaggio” pubblico “e la persona”. "Sono state molestie sessuali, ci sono prove, testimoni e c'è una”, ha dichiarato Mouliaà in un colloquio telefonico con Rtve, senza voler rivelare al momento altri dettagli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Difficile resistere a parole così dolci. E - infatti - l'attrice spagnola è scoppiata in lacrime - Tra gli attori spagnoli è sicuramente uno degli attori più amati e apprezzati. Merito del suo grande talento, certo, ma anche di un fascino solo all’apparenza rude e che si trasforma in grande romanticismo quando parla della persona a cui tiene di ... (Iodonna.it)

L'attrice spagnola in "Kill the Jockey" lascia da parte la tuta rossa e si trasforma in Abril - Venezia, 2 set. (askanews) – Eravamo abituati a chiamarla Tokyo, con la sua tuta rossa, uno dei più amati personaggi di “La casa di carta”. Ma la carismatica attrice spagnola Úrsula Corberò dopo il successo globale della serie tv è andata avanti e ... (Iodonna.it)