Agi.it - Attore accusato di rivendere telefoni rubati assolto dopo 10 anni

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - È durata 10la disavventura giudiziaria che ha visto protagonista l'Alberto Gimignani alla sbarra con l'accusa di essere il tecnico di una banda che rivendeva ini. Ieri, infatti, la prima sezione penale del tribunale di Roma lo hain primo grado con formula piena perché il fatto non sussiste. Alberto Gimignani, originario di Chiusi oggi sessantatreenne, è un volto noto al grande pubblico per aver lavorato in numerose serie televisive di successo come "Distretto di polizia", "La Piovra", "Un Posto al Sole" e tante altre fiction e film come "La Famiglia" di Ettore Scola", "Ricordati di me "di Gabriele Muccino" e "Cado dalle nubi" con Checco Zalone. L'incubo per Gimignani ha avuto inizio nel luglio del 2014 quando venne arrestato rimanendo in carcere per due settimane e successivamente sei mesi ai domiciliari.