Ascolti tv, i dati del 24 ottobre 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bene la fiction della Rai Nella serata di ieri, giovedì 24 ottobre 2024, su Rai Uno, la fiction Don Matteo porta a casa 4.325.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale5, Endless Love si ferma a 2.528.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 L'Altra Italia porta a casa 206.000 spettatori pari l'1.2%. Su Italia1 Le Iene presentano Inside registra 1.002.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 il ritorno di Splendida Cornice conquista 931.000 spettatori e il 5.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 968.000 spettatori (6.6%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 872.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 l'incontro di Uefa Europa League Fenerbahce – Manchester United registra 710.000 spettatori con il 3.5% (pre e post gara nel complesso: 480.000 – 2.3%). L'articolo Ascolti tv, i dati del 24 ottobre 2024 proviene da 361 Magazine.

