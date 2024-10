Ascoli Calcio, il Gos del Viminale concede l?ok: la tifoseria organizzata a Pineto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ascoli Esauriti in un lampo i 500 biglietti per assistere al match dei bianconeri, in programma domenica alle ore 17,30 al Pavone ? Mariani di Pineto. Nella mattinata di ieri, dopo la riunione Corriereadriatico.it - Ascoli Calcio, il Gos del Viminale concede l?ok: la tifoseria organizzata a Pineto Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)Esauriti in un lampo i 500 biglietti per assistere al match dei bianconeri, in programma domenica alle ore 17,30 al Pavone ? Mariani di. Nella mattinata di ieri, dopo la riunione

Crisi Ascoli - incubo classifica. A Pineto il primo scontro salvezza - L’inedita sfida tra Pineto ed Ascoli sarà il primo vero scontro salvezza dei bianconeri. Nel match in programma domenica prossima allo stadio Pavone-Mariani (avvio previsto alle 17.30) ci saranno in palio tre punti pesanti per iniziare quanto ... (Sport.quotidiano.net)

Serie C / L’Ascoli crolla a Terni - per la Vis Pesaro un punto col Pineto - I bianconeri di “Mimmo” Di Carlo rimediano una brutta figura a Terni e precipitano in classifica. Un punto in rimonta invece per la Vis di mister Stellone che pareggia col Pineto VALLESINA, 14 ottobre 2024 – Era una giornata importante per le ... (Vallesina.tv)

Bimbo di 3 anni cade e muore in un canale irriguo a Spinetoli vicino ad Ascoli Piceno - Ascoli Piceno, un bambino di tre anni è caduto in un canale irriguo nel territorio di Spinetoli ed è morto (Notizie.virgilio.it)