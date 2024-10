Ilfoglio.it - Anche Michel apre ai centri in Albania: "Nessuna paura su nuovi modelli per gestire l'immigrazione"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L'Ue non deve "averdi guardare" amodi, "operativi e concreti" perl', come ad esempio l'accordo tra Italia e. Lo ha detto all'Ansa il presidente del Consiglio europeo Charles, che il prossimo 1° dicembre lascerà l'incarico al portoghese Antonio Costa. Si tratta di un'altra apertura europea, dopo quella della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che in varie occasioni ha parlato del modello italiano come di un'iniziativa che potrebbe essere replicata a livello comunitario. "Non voglio interferire nel dibattito interno in Italia ma dobbiamo esaminare quali sono le modalità concrete e non intendo dire che gli hotspot insiano buoni o meno", ha aggiunto