Anche Disney+ alza i prezzi degli abbonamenti: quanto costano ora e come sono cambiati (Di venerdì 25 ottobre 2024) Esattamente come Netflix, Anche Disney+ ha deciso di alzare il costo dei suoi abbonamenti. Gli aumenti riguardano tutti i piani, tranne quello Standard senza pubblicità. Rispetto al lancio in Italia nel 2020, il prezzo dell'abbonamento si è alzato di circa il 50%.

