Sbircialanotizia.it - Alla Festa del Cinema di Roma ‘Il complotto di Tirana’, la più grande beffa nell’arte diventa un doc

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il regista Manfredi Lucibello ricostruisce la vicenda dopo che i reati sono caduti in prescrizione Ha finto di essere Oliviero Toscani per un anno intero. No, non è un film: è ildi Tirana, una performance artistica che nel settembre 2001 ha preso di mira la Biennale di Tiran a. A ricostruire la vicenda,