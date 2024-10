Quotidiano.net - Alis The New World arriva al Pala De Andrè il 22-23-24 novembre: uno show, mille emozioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Per la prima volta a Ravennano lee le meraviglie diil nuovo mondo, l’upgrade delnativo “” che ha già ottenuto un enorme successo in Italia e all’estero con oltre 390.000 spettatori entusiasti e in soli 9 anni ha portato la compagnia Le Cirque Top Performers ad essere considerata dagli addetti del settore la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli. Uno spettacolo con scenografie, numeri e colonne sonore musicali strabilianti!è al 13° tour della sua storia, ma al suo primo debutto nella versione “IL NUOVO MONDO”. 4 le repliche programmate alDe: il 22alle ore 21, il 23alle ore 17 e alle ore 21 e il 24alle ore 17. Un’occasione da non perdere per un pubblico di ogni età. Le prevendite sono aperte suticket.it e TicketOne.