Liberoquotidiano.it - Alimenti: perché amiamo i carboidrati? Una 'love story' che risale ai Neanderthal

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (Adnkronos Salute) -? La domanda ha ancora più valore oggi, giorno in cui si celebra in tutto il mondo il Pasta day dedicato ad uno deglicardine della dieta mediterranea italiana, tanto amato anche a livello globale. E un team di scienziati ha scoperto che questa '' ha origini antichissime,forse anche ai tempi deie precede l'avvento dell'agricoltura. Lo studio condotto da ricercatori dell'università di Buffalo e dal Jackson Laboratory parla chiaro: se abbiamo difficoltà a ridurre l'assunzione di, la colpa potrebbe essere del Dna antico. E' noto da tempo che gli esseri umani trasportano più copie di un gene che consente di iniziare a scomporre l'amido deicomplessi in bocca, fornendo il primo passo nel metabolismo di cibi amidacei come pane e pasta.