Bergamonews.it - Zogno celebra la castagna tra sapori autentici e tradizioni locali

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024). La sedicesima edizione della rassegna culturale e gastronomica&Cultura, promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di, si prepara ad accogliere il pubblico per un viaggio trae cultura locale. La manifestazione, che si svolgerà dal 27 ottobre al 1 dicembre 2024, proporrà un ricco calendario di eventi con un focus speciale sullata in tutte le sue forme e declinazioni. Durante questo periodo,sarà animata da esposizioni di prodotti tipici, caldarroste fumanti, escursioni guidate, piatti a tema nei ristoranti, laboratori creativi per i bambini, serate conviviali, showcooking e feste tradizionali nelle contrade di Piazza Martina e Castegnone.