William dice che lui e Kate Middleton lasciano cane dormire nel letto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Principe William e Kate Middleton sono sempre stati grandi fan degli animali. Questo vale per l’intera Famiglia Reale, con i corgi, marchio di fabbrica della defunta Regina Elisabetta, che sono forse i più citati. Tuttavia, il Principe e la Principessa del Galles sono grandi amanti dei cani e nel 2011 hanno avuto il loro primo cane. Purtroppo Lupo è morto nel 2020, ma non molto tempo dopo il fratello di Kate Middleton ha regalato ai tre figli di William e Kate un nuovo cane, Orla. Il simpatico cucciolo è diventato un amato membro della famiglia, ma proprio come per la casa del principe e della principessa, non si sa molto della vita di Orla. Solo pochi giorni fa, il Principe William ha rivelato nuovi dettagli e si è scoperto che la cagnolina ha una sistemazione per il sonno molto particolare. It.newsner.com - William dice che lui e Kate Middleton lasciano cane dormire nel letto Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Principesono sempre stati grandi fan degli animali. Questo vale per l’intera Famiglia Reale, con i corgi, marchio di fabbrica della defunta Regina Elisabetta, che sono forse i più citati. Tuttavia, il Principe e la Principessa del Galles sono grandi amanti dei cani e nel 2011 hanno avuto il loro primo. Purtroppo Lupo è morto nel 2020, ma non molto tempo dopo il fratello diha regalato ai tre figli diun nuovo, Orla. Il simpatico cucciolo è diventato un amato membro della famiglia, ma proprio come per la casa del principe e della principessa, non si sa molto della vita di Orla. Solo pochi giorni fa, il Principeha rivelato nuovi dettagli e si è scoperto che la cagnolina ha una sistemazione per il sonno molto particolare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli amici a quattro zampe delle famiglie reali : dai corgi di Elisabetta ai cocker spaniel di William e Kate - . Le famiglie reali di tutto il mondo sono note per la loro passione per gli animali, in particolare per i cani, che accompagnano i sovrani e le loro famiglie da generazioni. . In questo articolo. Ogni dinastia ha le sue razze preferite, spesso diventate celebri tanto quanto i loro nobili proprietari. (Viterbotoday.it)

Gli amici a quattro zampe delle famiglie reali : dai corgi di Elisabetta ai cocker spaniel di William e Kate - Ogni dinastia ha le sue razze preferite, spesso diventate celebri tanto quanto i loro nobili proprietari. In questo articolo. . . Le famiglie reali di tutto il mondo sono note per la loro passione per gli animali, in particolare per i cani, che accompagnano i sovrani e le loro famiglie da generazioni. (Pordenonetoday.it)

Gli amici a quattro zampe delle famiglie reali : dai corgi di Elisabetta ai cocker spaniel di William e Kate - . Le famiglie reali di tutto il mondo sono note per la loro passione per gli animali, in particolare per i cani, che accompagnano i sovrani e le loro famiglie da generazioni. . In questo articolo. Ogni dinastia ha le sue razze preferite, spesso diventate celebri tanto quanto i loro nobili proprietari. (Veronasera.it)