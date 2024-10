Vigor, una sconfitta che ora apre la crisi. Il Teramo impensierito solo con le punizioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) 1 Vigor 0 (3-4-3): Di Giorgio, Menna, Cipolletti, Brugarello, Sanseverino (25’st Loncini), Esposito, Ferraiolo (29’st Baumwollspinner), Pietrantonio, D’Egidio (44’st D’Amore), Pavone, Galesio (13’st Tourè) (36’st Bustos). All. Pomante Vigor (4-3-3): Roberto, Mancini, Pjetri, Magi Galluzzi, Beu (46’st Idaro), Di Sabatino (32’st D’Errico), De Angelis (32’st Subissati), Gonzalez, Gabbianelli, Pesaresi (19’st Ferrara), Kone (23’st Serio). All. Clementi Arnitro: Ciaravolo di Torre del Greco Reti: 9’pt Galesio (T) Note: ammoniti: Mancini (V), Baumwollspinner (T) La Vigor cade anche a Teramo. La seconda sconfitta consecutiva dopo la brutta prestazione contro il Sora, la terza battuta d’arresto nelle ultime 4 gare. Un bilancio decisamente negativo che difatti apre la crisi dei rossoblu a cui non riesce l’impresa di cambiare rotta. Ilrestodelcarlino.it - Vigor, una sconfitta che ora apre la crisi. Il Teramo impensierito solo con le punizioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 10 (3-4-3): Di Giorgio, Menna, Cipolletti, Brugarello, Sanseverino (25’st Loncini), Esposito, Ferraiolo (29’st Baumwollspinner), Pietrantonio, D’Egidio (44’st D’Amore), Pavone, Galesio (13’st Tourè) (36’st Bustos). All. Pomante(4-3-3): Roberto, Mancini, Pjetri, Magi Galluzzi, Beu (46’st Idaro), Di Sabatino (32’st D’Errico), De Angelis (32’st Subissati), Gonzalez, Gabbianelli, Pesaresi (19’st Ferrara), Kone (23’st Serio). All. Clementi Arnitro: Ciaravolo di Torre del Greco Reti: 9’pt Galesio (T) Note: ammoniti: Mancini (V), Baumwollspinner (T) Lacade anche a. La secondaconsecutiva dopo la brutta prestazione contro il Sora, la terza battuta d’arresto nelle ultime 4 gare. Un bilancio decisamente negativo che difattiladei rossoblu a cui non riesce l’impresa di cambiare rotta.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Vigor Senigallia non esce dai guai: anche a Teramo si chiude a mani vuote - TERAMO Un gol in avvio di Galesio condanna la Vigor Senigallia al suo secondo tonfo consecutivo, il terzo nelle ultime quattro gare. Sul sintetico del Bonolis, nella tana del Teramo, i ... (corriereadriatico.it)

Novo salário mínimo de R$ 1.500: veja quando entra em vigor em 2025 - O salário mínimo no Brasil passará por um novo reajuste em 2025, com previsão de aumento para R$ 1.509, de acordo com as diretrizes divulgadas pelo Governo Federal. Essa elevação do valor visa compens ... (mixvale.com.br)

Mais poderes para os municípios e menos para os condomínios: novas regras para a AL entram em vigor a 1 de novembro - Regras para o alojamento local que dão mais poderes aos municípios e revogam várias medidas que estavam inscritas no ‘Mais Habitação’ do PS entram em vigor no início do próximo mês. Registos de AL dei ... (expresso.pt)