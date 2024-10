Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 11:30 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Viabilità DEL 24 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZE Roma PER UN INCIDENTE PRECEDENTE AVVENUTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO AL MOMENTO CI SONO 8 KM DI CODA IN DIREZIONE DI Roma; IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE DI CUI UNA IN DEVIAZIONE. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A Roma, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. E ANDIAMO A Roma, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE A24 Roma TERAMO E CENTRALE DEL LATTE. SEMPRE IN ESTERNA, PER TRAFFICO, ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA, INVECE, SI STA IN FILA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 11:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)DEL 24 OTTOBREORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 FIRENZEPER UN INCIDENTE PRECEDENTE AVVENUTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO AL MOMENTO CI SONO 8 KM DI CODA IN DIREZIONE DI; IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE DI CUI UNA IN DEVIAZIONE. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. E ANDIAMO A, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE A24TERAMO E CENTRALE DEL LATTE. SEMPRE IN ESTERNA, PER TRAFFICO, ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA, INVECE, SI STA IN FILA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA.

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 10 : 30 - RESTIAMO IN A1, MA SULLA DIRETTRICE ROMA NAPOLI, DOVE INVECE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONTECORVO E CEPRANO, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PISANA E APPIA POI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; IN INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E A24, POI TRA CASILINA E APPIA. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09 : 45 - E SULLA PONTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SONO ANCORA CODE PER I DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA: UNO TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENITNA, L’ALTRO TRA POMEZIA E MONTE D’ORO. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A ROMA, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09 : 15 - INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E TIBURTINA POI TRA CASILINA E PONTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. (Romadailynews.it)