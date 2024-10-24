Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 11:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 10 : 30 - RESTIAMO IN A1, MA SULLA DIRETTRICE ROMA NAPOLI, DOVE INVECE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONTECORVO E CEPRANO, IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PISANA E APPIA POI TRA PRENESTINA E TIBURTINA; IN INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E A24, POI TRA CASILINA E APPIA. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09 : 45 - E SULLA PONTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SONO ANCORA CODE PER I DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA: UNO TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENITNA, L’ALTRO TRA POMEZIA E MONTE D’ORO. PER LE LUNGHE PERCORRENZE E PER CHI È DIRETTO A ROMA, CONSIGLIAMO DI USCIRE A VALDICHIANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A ORTE. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2024 ore 09 : 15 - INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E TIBURTINA POI TRA CASILINA E PONTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. (Romadailynews.it)Video di Tendenza