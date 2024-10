Via D’Amelio, Colosimo: “Commissione Antimafia dibatte su verità, no su Scarpinato” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “I miei genitori mi hanno insegnato l’educazione e la mia appartenenza politica mi ha insegnato il sacro rispetto delle istituzioni. Quindi non ho nessuna intenzione di portare la Commissione Antimafia da un tema così alto e nobile come la ricerca della verità sulla strage di via D’Amelio, ad un dibattito sulla figura di Scarpinato“. Lo ha detto la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, a margine di un’audizione svoltasi oggi a Palazzo San Macuto. “Al momento non esistono santi che vanno difesi e quello che va difesa è la memoria di chi non c’è più e ha pagato con la propria vita la lotta alla mafia – ha proseguito Colosimo -. Dopo di che è evidente che ci sarà un momento in cui qualcuno si accorgerà di cosa è vero e di cosa è falso. Lapresse.it - Via D’Amelio, Colosimo: “Commissione Antimafia dibatte su verità, no su Scarpinato” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “I miei genitori mi hanno insegnato l’educazione e la mia appartenenza politica mi ha insegnato il sacro rispetto delle istituzioni. Quindi non ho nessuna intenzione di portare lada un tema così alto e nobile come la ricerca dellasulla strage di via, ad un dibattito sulla figura di“. Lo ha detto la presidente della, Chiara, a margine di un’audizione svoltasi oggi a Palazzo San Macuto. “Al momento non esistono santi che vanno difesi e quello che va difesa è la memoria di chi non c’è più e ha pagato con la propria vita la lotta alla mafia – ha proseguito-. Dopo di che è evidente che ci sarà un momento in cui qualcuno si accorgerà di cosa è vero e di cosa è falso.

“È una vergogna allontanare Scarpinato dalla Commissione Antimafia” : i parenti delle vittime contro la proposta di legge del centrodestra - In una lettera aperta Salvatore Borsellino, fratello del magistrato assassinato da Cosa Nostra, e altri rappresentanti e parenti di altre vittime di mafia e di terrorismo – dalla strage di Bologna fino a Piazza della Loggia, passando per Capaci e gli omicidi Mormile e Agostino – parlano di “vergogna di uno Stato” che “ritiene di poter allontanare i suoi più valorosi servitori con la scusa di un supposto conflitto di interessi” e attaccano la presidente Chiara Colosimo ricordando i suoi rapporti, emersi nel maggio 2023, con il terrorista nero Luigi Ciavardini. (Ilfattoquotidiano.it)

Antimafia - il centrodestra presenta la norma sui conflitti d’interesse in Commissione. Ecco cosa prevede per i casi De Raho e Scarpinato - “Le fonti della Verità, pur sforzandosi di distorcere il contenuto delle intercettazioni, non son state in grado di indicare una sola frase da cui risulti che nei miei dialoghi con Natoli si sia concordato di tacere il vero o di affermare il falso. Basterà che il leghista Gianluca Cantalamessa, di professione agente assicurativo a Natoli, torni ad accusare l’ex magistrato antimafia Scarpinato di conflitto d’interessi nell’indagine sulla strage di via d’Amelio per far partire l’iter di sospensione dai lavori del senatore M5s. (Ilfattoquotidiano.it)

Antimafia - centrodestra propone legge su conflitti d’interesse in Commissione - Il Movimento 5 Stelle si è invece sempre detto contrario a qualsiasi tipo di modifica del funzionamento dell’organo. “L’obiettivo della modifica – si legge nella nota – è quella di andare a disciplinare tutti i casi in cui i commissari, deputati e senatori, che si trovino in una situazione di conflitto di interessi in relazione a fatti oggetto di inchiesta della Commissione, debbano astenersi sia dai lavori che dalla consultazione degli atti: questo per far sì che il lavoro della Commissione, vista la delicatezza dei temi trattati e i casi evidenti emersi, non venga inficiato in termini di trasparenza e obiettività. (Lapresse.it)