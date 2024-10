Valditara a Perugia: “Risorse per assumere i docenti di sostegno” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Perugia, 24 ottobre 2024 – Il ministro dell’Istruzione viene in visita a Perugia per annunciare l’assunzione dei precari, ma per tutta risposta si trova a fare i conti con le proteste dei precari stessi e degli studenti. Una visita complessa quella di ieri di Giuseppe Valditara, all’Istituto Alessandro Volta di Perugia, alla Scuola d’Infanzia Santa Croce e poi nel pomeriggio a Todi. Al suo arrivo, infatti, si è trovato di fronte gli appartenenti all’associazione Unione degli studenti e alcuni docenti di sostegno sempre più arrabbiati. E la portavoce del malcontento degli insegnanti, Francesca Ioele, non si è sottratta ai microfoni per far conoscere il pensiero della categoria: “Abbiamo i titoli – ha detto – ma siamo precari da oltre 15 anni. Lanazione.it - Valditara a Perugia: “Risorse per assumere i docenti di sostegno” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Il ministro dell’Istruzione viene in visita aper annunciare l’assunzione dei precari, ma per tutta risposta si trova a fare i conti con le proteste dei precari stessi e degli studenti. Una visita complessa quella di ieri di Giuseppe, all’Istituto Alessandro Volta di, alla Scuola d’Infanzia Santa Croce e poi nel pomeriggio a Todi. Al suo arrivo, infatti, si è trovato di fronte gli appartenenti all’associazione Unione degli studenti e alcunidisempre più arrabbiati. E la portavoce del malcontento degli insegnanti, Francesca Ioele, non si è sottratta ai microfoni per far conoscere il pensiero della categoria: “Abbiamo i titoli – ha detto – ma siamo precari da oltre 15 anni.

