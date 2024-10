Biccy.it - Uscita improvvisa di Maica dal GF, svelato il motivo: “C’erano problemi”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri notteBenedicto ha passato del tempo in sauna con Tommaso Franchi, poco dopo si è recata in confessionale e non è più tornata nella casa del Grande Fratello. Il profilo ufficiale del GF ha annunciato l’della spagnola senza però svelare i motivi di questo abbandono a sorpresa (si parlava infatti di una permanenza di una settimana nel reality italiano). A svelare il mistero c’ha pensato il settimanale Chi, secondo il qualeavrebbe avuto deidi salute che non potevano essere risolti dentro la casa. “StanotteBenedicto ha deciso di lasciare la casa, dopo essere stata in confessionale, ma cosa è successo alla 25enne originaria di Cartagena? La modella e rappresentante farmaceutica, nonostante il clima gioioso con cui è stata accolta dagli inquilini, avrebbe riscontrato deidi salute, che non è stato possibile risolvere all’interno della casa.