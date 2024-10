Università, Midiri (UniPa): "In Sicilia 4° ateneo d'Italia, sfida è tenere i giovani al Sud" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (LabItalia) - “In una Sicilia che è all'ultimo posto per laureati in Italia, e con ogni probabilità in Europa, l'Università di Palermo ha l'intenzione di diventare un interlocutore serio e affidabile tra la politica e il territorio” per evitare la desertificazione giovanile del meridione Italiano. Così all'Adnkronos il Rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri punta a un Sud giovane, fatto di giovani che scelgono liberamente di tornare in queste terre. “Se non facciamo qualcosa che convinca i ragazzi a non lasciare il territorio, a restare al Sud e di scegliere di andare fuori, anziché dover andare fuori, e magari tornando portando il know how imparato al nord Italia o in Europa, perderemo una occasione straordinaria”. (Video ) Una sfida complessa, che passa per la “capacità della nostra realtà di intercettare l'offerta lavorativa. Liberoquotidiano.it - Università, Midiri (UniPa): "In Sicilia 4° ateneo d'Italia, sfida è tenere i giovani al Sud" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Lab) - “In unache è all'ultimo posto per laureati in, e con ogni probabilità in Europa, l'di Palermo ha l'intenzione di diventare un interlocutore serio e affidabile tra la politica e il territorio” per evitare la desertificazionele del meridioneno. Così all'Adnkronos il Rettore dell'di Palermo Massimopunta a un Sud giovane, fatto diche scelgono liberamente di tornare in queste terre. “Se non facciamo qualcosa che convinca i ragazzi a non lasciare il territorio, a restare al Sud e di scegliere di andare fuori, anziché dover andare fuori, e magari tornando portando il know how imparato al nordo in Europa, perderemo una occasione straordinaria”. (Video ) Unacomplessa, che passa per la “capacità della nostra realtà di intercettare l'offerta lavorativa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza maltempo in Italia - ritrovato il corpo di Gianfranco Zamuner nel Piave. Calabria e Sicilia chiedono la calamità naturale - comCosa ci aspetta da domani in poi? A chiedere lo stato di calamità naturale è stato il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro: “Chiederemo lo stato di calamità naturale, faremo una delibera di Giunta e la trasmetteremo alla Regione. A Bologna, intanto, le strade sono ancora chiuse per frane e allagamenti, con un totale di 200 volontari che si sono mobilitati da fuori Bologna per aiutare a tamponare la situazione. (Notizie.com)

Italia sott’acqua da nord a sud. Colpite Calabria e Sicilia - A contare i danni della pioggia, c’è anche il sud del paese: Calabria, Sicilia e Basilicata. Servizio di Federico Plotti The post Italia sott’acqua da nord a sud. Colpite Calabria e Sicilia first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Scoprire l’Italia con “Cammina Natura” : dalla Sicilia alla Lombardia oltre 230 escursioni gratuite - Il 26 e 27 ottobre, si potrà partecipare a escursioni gratuite nei principali parchi nazionali, sulle isole minori e attraverso suggestivi paesaggi italiani, dai boschi secolari ai borghi storici, fino alle aree archeologiche. “La nostra associazione anche quest’anno ha messo in campo con entusiasmo e generosità la propria esperienza e professionalità per far conoscere al grande pubblico le bellezze naturali e culturali del nostro paese” – dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE – “Una occasione per far conoscere il ruolo prezioso svolto dalle guide professioniste nei territori, per lo sviluppo dell’eco-turismo e la salvaguardia di aree a volte poco conosciute”. (Ilfattoquotidiano.it)