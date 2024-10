Ilveggente.it - Ultim’ora Sinner, annuncio sulla squalifica: verdetto lampo

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024). Ci sono dei precedenti che possono aiutare clamorosamente Jannik. La situazione Il numero uno del mondo Jannikè ancora sotto indagine. Sì, perché dopo essere stato inizialmente assolto per la vicenda Clostebol, la Wada ha deciso di fare ricorso al Tas di Losanna. Quindi l’italiano rimane in bilico. Jannik(Lapresse) – Ilveggente.itNon si conoscono ancora i tempi di una decisione, non sappiamo effettivamente quando ci sarà. Sappiamo solamente che Jannik non può essere sereno, nonostante tutte le dimostrazioni di stima e d’affetto che non gli sono arrivate solamente dai suoi tifosi, ma anche di tutti i colleghi che hanno capito sin da subito che l’azzurro era proprio in buona fede.