Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 07:10

(Di giovedì 24 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione giovedì 24 ottobre al microfono Giuliano Ferrigno manovra ieri in Parlamento scontro soprattutto sul pensioni sanità i medici protestano sciopero il 20 novembre le opposizioni all’attacco sulla previdenza sono €3 in più per le minime vergognosa elemosina questo scritta sulle detrazioni per i redditi oltre i €75000 Ma come tanti che crescono in base al numero dei figli Escluse le spese sanitarie quelle per i mutui sulla casa ma non si beve da €1000 per i redditi sotto i €40000 per le banche Le deduzioni delle quote delle svalutazioni e perdite dei crediti differite a rate dall’anno di imposta successivo di Trani 10,85 miliardi per i contratti pubblici dalle a partire dal primo gennaio il tetto agli stipendi dei vertici degli enti pubblici tagli ai ministeri per 7,7 miliardi in tre anni le assunzioni nella sanità dal 2026 di Francesco ...