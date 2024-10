Dailymilan.it - UFFICIALE – Bologna-Milan, gara rinviata per maltempo. L’annuncio

(Di giovedì 24 ottobre 2024)non si giocherà sabato 26 ottobre: l’incontro è stato rinviato a causa delche ha convinto il territorio emiliano negli scorsi giorni. Il comunicato Ilnon scenderà in campo sabato 26 ottobre nella trasferta di. Il sindaco della città ha firmato nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre un’ordinanza che predispone la sospensione della partita in programma allo stadio Renato Dall’Ara. Una decisone, concordato con il questore e il prefetto, presa in seguito all’alluvione che ha colpito la città il sabato precedente ovvero il 19 ottobre. Inoltre, le intense piogge degli ultimi giorni e le previsioni per quelli successivi non consentono un ritorno alla normalità entro la data per cui era in programma l’incontro.