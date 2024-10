Ubriaco, muore intrappolato tra il letto e il muro: “Beveva un litro di gin e un paio di bottiglie di vino al giorno”. Addio all’amico intimo di Re Carlo Ian Farquhar (Di giovedì 24 ottobre 2024) intrappolato tra il letto e il muro, Ubriaco e incapace di liberarsi. È questa la tragica e assurda fine di Ian Farquhar, 78 anni, ex scudiero della regina Elisabetta e amico intimo di Re Carlo. Una morte che ha scosso l’alta società britannica e che ha gettato un’ombra di tristezza su Buckingham Palace. Il decesso è avvenouo la scorsa primavera ma ora l’inchiesta condotta presso la Corte del Coroner di Salisbury sta rivelandoy dettagli sconcertanti: il livello di alcol nel sangue di Farquhar era 4,5 volte superiore al limite consentito per la guida. Nella sua casa sono state rinvenute bottiglie vuote di gin, vino e whisky, a testimonianza di un problema di alcolismo che lo affliggeva da tempo. “Beveva un litro di gin e un paio di bottiglie di vino al giorno”, ha confermato la figlia Victoria al coroner, descrivendo come il padre avesse “provato a smettere, ma senza successo”. Ilfattoquotidiano.it - Ubriaco, muore intrappolato tra il letto e il muro: “Beveva un litro di gin e un paio di bottiglie di vino al giorno”. Addio all’amico intimo di Re Carlo Ian Farquhar Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)tra ile ile incapace di liberarsi. È questa la tragica e assurda fine di Ian, 78 anni, ex scudiero della regina Elisabetta e amicodi Re. Una morte che ha scosso l’alta società britannica e che ha gettato un’ombra di tristezza su Buckingham Palace. Il decesso è avvenouo la scorsa primavera ma ora l’inchiesta condotta presso la Corte del Coroner di Salisbury sta rivelandoy dettagli sconcertanti: il livello di alcol nel sangue diera 4,5 volte superiore al limite consentito per la guida. Nella sua casa sono state rinvenutevuote di gin,e whisky, a testimonianza di un problema di alcolismo che lo affliggeva da tempo. “undi gin e undidial”, ha confermato la figlia Victoria al coroner, descrivendo come il padre avesse “provato a smettere, ma senza successo”.

