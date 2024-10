“Trump ed Epstein mi molestarono nel 1993”. L'ex modella scodella l'accusa (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un'ex modella, Stacey Williams, che dice di aver incontrato Donald Trump attraverso il defunto molestatore sessuale Jeffrey Epstein, ha accusato l'ex presidente degli Stati Uniti di averla palpeggiata e molestata sessualmente in quello che ha definito un «gioco perverso» tra i due uomini avvenuto all'interno della Trump Tower nel 1993. La donna, che ha lavorato come modella professionista negli anni '90, ha detto di aver incontrato Trump per la prima volta nel 1992 a una festa di Natale dopo essere stata presentata da Epstein. Epstein, secondo il racconto dell'ex modella, era interessato a lei e i due si sono frequentati casualmente per un periodo di alcuni mesi. «Lui e Donald erano davvero, davvero buoni amici e trascorrevano molto tempo insieme», ha detto Williams sul tycoon Usa. Iltempo.it - “Trump ed Epstein mi molestarono nel 1993”. L'ex modella scodella l'accusa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un'ex, Stacey Williams, che dice di aver incontrato Donaldattraverso il defunto molestatore sessuale Jeffrey, hato l'ex presidente degli Stati Uniti di averla palpeggiata e molestata sessualmente in quello che ha definito un «gioco perverso» tra i due uomini avvenuto all'interno dellaTower nel. La donna, che ha lavorato comeprofessionista negli anni '90, ha detto di aver incontratoper la prima volta nel 1992 a una festa di Natale dopo essere stata presentata da, secondo il racconto dell'ex, era interessato a lei e i due si sono frequentati casualmente per un periodo di alcuni mesi. «Lui e Donald erano davvero, davvero buoni amici e trascorrevano molto tempo insieme», ha detto Williams sul tycoon Usa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Nuove accuse per Donald Trump - l’ex modella Stacey Williams : «Mi molestò con Epstein» - L’entourage del tycoon ha prontamente respinto ogni accusa, definendo l’ex modella «un’attivista di Barack Obama», sostenendo come la vicenda sia frutto di una «invenzione della campagna di Harris». A pochi giorni dalle elezioni presidenziali Usa l’ex modella Stacey Williams ha raccontato al Guardian che il candidato repubblicano, insieme a Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 dove si trovava per traffico sessuale di minori,  l’avrebbero palpeggiata e molestata nel 1993 presso le Trump Tower, dove la condussero per «un gioco perverso». (Lettera43.it)

Donald Trump accusato di molestie sessuali dall’ex modella : “Giochi perversi con Jeffrey Epstein” - Continua a leggere . L’ex modella Stacey Williams ha accusato il candidato repubblicano alla Casa bianca di averla palpeggiata e toccata all’interno nella Trump Tower di New York nel 1993, in quello che definisce un "gioco perverso” con Jeffrey Epstein”. La portavoce del candidato alla Casa Bianca: "Storia falsa inventata dalla campagna di Harris". (Fanpage.it)

Ex modella denuncia Trump : «Gioco perverso con Jeffrey Epstein alla Trump Tower - La donna, che ha lavorato come modella professionista negli anni ’90 ha raccontato di aver conosciuto l’ex presidente nel 1992 a una festa di Natale attraverso Epstein. La campagna elettorale (serratissima) negli Stati in bilico «Sono convinta che Trump sia un fascista», ha detto la dem all’incontro con gli elettori in Pennsylvania ospitato dalla Cnn. (Open.online)