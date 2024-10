Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-10-2024 ore 08:30

(Di giovedì 24 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare abbiamo coda per un incidente in carreggiata esterna tra l’appia e la Casilina proseguendo poi altre code dalla Casilina fino alla Nomentana incidente anche in carreggiata interna con code i tre torbellamonaca Ella e poi altre cose tra Laurentina e laFiumicino anche qui per incidente ma si sta in fila per incidente anche sulla via Ostiense all’altezza della stazione di Acilia quale abbiamo pure sull’intero percorso del tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est trafficata con lunghe code la stessa tangenziale est tra la Tiburtina e la Farnesina direzione Stadio Olimpico in entrata alunghe code sulla via Salaria da Castel Giubileo fino alla tangenziale e sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti altre cose in direzioneanche sulla Colombo da Casal Palocco a via di Malafede sulla Pontina tra ...