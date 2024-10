Totò Schillaci, il cugino che vive per strada ricoverato in gravi condizioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giorni d’apprensione per Maurizio Schillaci, cugino dell’asso del pallone Totò scomparso lo scorso 20 settembre. Il 62enne, ex giocatore di Totò Schillaci, il cugino che vive per strada ricoverato in gravi condizioni su Perizona.it Perizona.it - Totò Schillaci, il cugino che vive per strada ricoverato in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giorni d’apprensione per Mauriziodell’asso del pallonescomparso lo scorso 20 settembre. Il 62enne, ex giocatore di, ilcheperinsu Perizona.it

Maurizio da anni vive per strada, senza una dimora fissa. E per lui la diagnosi è arrivata proprio nel giorno più difficile da affrontare per la famiglia: quello del funerale di Totò Maurizio Schillaci è ricoverato in ospedale per tubercolosi da circa un mese. L'ex calciatore e cugino di Totò

Maurizio Schillaci il 20 settembre scorso era presente ai funerali di suo cugino, l'eroe di Italia 90, Totò Schillaci, insieme a migliaia di persone arrivate alla Cattedrale di...

Maurizio Schillaci in gravi condizioni dopo il funerale del fratello Totò : ha la tubercolosi - . Maurizio Schillaci, 62 anni, era considerato un grande talento del calcio italiano negli anni giovanili, forse persino più promettente del cugino Totò. Da anni senza una dimora fissa, Maurizio è stato ricoverato d’urgenza dopo aver ricevuto una diagnosi devastante: tubercolosi. Tuttavia, una serie di infortuni hanno interrotto i suoi sogni, portandolo a ritirarsi precocemente dal calcio a soli 31 anni. (Thesocialpost.it)