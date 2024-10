Lopinionista.it - “The Great Impersonator”, l’album di Halsey: la tracklist

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Domani, venerdì 25 ottobre, uscirà “The” (Columbia Records/Sony Music), l’attesissimo nuovo album dell’artista da oltre 50 miliardi di stream e nominata ai Grammy Awardsè stato anticipato dal brano “I Never Loved You”, scritto dall’artista insieme a Michael Uzowuru (Frank Ocean, Sza, Rosalia) e Tyler Johnson (Harry Styles, Miley Cyrus). Il brano segue la pubblicazione dei precedenti “Ego”, singolo con il quale l’artista si è esibita ai VMA, “Lonely is the Muse”, “Lucky” e “The End”., disponibile in pre-order (https://.lnk.to/2DVuNVFJ), uscirà in versione digitale, CD e vinile standard e vinile bianco. A questo link è possibile vedere un trailer del: https://www.instagram.com/iam/reel/CLecrlRD7B/.