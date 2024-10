Lapresse.it - Tempesta tropicale nelle Filippine, bufali sommersi da acqua e fango

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ha provocato almeno 24 morti. Auto sott’, persone salvate dai tetti delle case e animali tra fiumi di. La maggior parte delle vittime dellaè stata registrata nella regione di Bicol. Inondazioni improvvise hanno spazzato via e sommerso auto in alcune zone della città di Naga, mentre le colate diprovenienti dal Mayon, uno dei 24 vulcani attivi del Paese, nella vicina provincia di Albay, hanno inghiottito diversi veicoli. L’agenzia governativa per la prevenzione dei disastri ha dichiarato che più di 2 milioni di persone sono state colpite dalla, tra cui 75.400 abitanti dei villaggi che sono stati sfollati dalle loro case e si stanno rifugiando in zone più sicure.