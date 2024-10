Tajani spiega la proposta italiana sulla missione Unifil: “Piace a Israele e Libano” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “La proposta italiana è molto chiara: la presenza dell’Unifil con nuove regole di ingaggio tra il confine Libano-Israele fino al fiume. A nord del fiume una presenza consistente dell’esercito regolare libanese e poi soltanto più a nord dell’esercito regolare libanese avere una presenza di Hezbollah, in modo da tener molto lontane dal confine di Israele eventuali iniziative delle milizie sciite di Hezbollah”. Antonio Tajani spiega, a chiusura dei lavori del G7 Sviluppo a Pescara, la proposta italiana per una risoluzione del conflitto in Medioriente sul confine tra Libano e Israele. proposta, dice Tajani, simile a quella americana. Il vicepremier spiega come questa sia “un’idea che Piace anche agli israeliani, a cui l’ho illustrata lunedì durante la mia visita a Gerusalemme. Lapresse.it - Tajani spiega la proposta italiana sulla missione Unifil: “Piace a Israele e Libano” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Laè molto chiara: la presenza dell’con nuove regole di ingaggio tra il confinefino al fiume. A nord del fiume una presenza consistente dell’esercito regolare libanese e poi soltanto più a nord dell’esercito regolare libanese avere una presenza di Hezbollah, in modo da tener molto lontane dal confine dieventuali iniziative delle milizie sciite di Hezbollah”. Antonio, a chiusura dei lavori del G7 Sviluppo a Pescara, laper una risoluzione del conflitto in Medioriente sul confine tra, dice, simile a quella americana. Il vicepremiercome questa sia “un’idea cheanche agli israeliani, a cui l’ho illustrata lunedì durante la mia visita a Gerusalemme.

