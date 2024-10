Taglio al cuneo fiscale 2025 e “bonus” redditi fino a 20mila euro: come funzionerà dal 1° gennaio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per il 2025 ci sarà ancora la riduzione del cuneo fiscale, con alcune novità per le detrazioni da lavoro. Il 23 ottobre 2024 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione in Parlamento del disegno di legge di bilancio per l’anno 2025, firmandone il testo.Il testo della manovra è stato assegnato, in via preliminare, al servizio Testi normativi della Camera dei deputati, in attesa della successiva pubblicazione sul sito internet di Montecitorio e l’inizio del vero e proprio iter parlamentare, a partire dall’esame del Ddl in commissione Bilancio (agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor Plus).Stando alla bozza di manovra attualmente a disposizione al tema della riduzione della pressione fiscale è dedicato l’articolo 2 “Misure di sostegno al reddito”. Leggioggi.it - Taglio al cuneo fiscale 2025 e “bonus” redditi fino a 20mila euro: come funzionerà dal 1° gennaio Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per ilci sarà ancora la riduzione del, con alcune novità per le detrazioni da lavoro. Il 23 ottobre 2024 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione in Parlamento del disegno di legge di bilancio per l’anno, firmandone il testo.Il testo della manovra è stato assegnato, in via preliminare, al servizio Testi normativi della Camera dei deputati, in attesa della successiva pubblicazione sul sito internet di Montecitorio e l’inizio del vero e proprio iter parlamentare, a partire dall’esame del Ddl in commissione Bilancio (agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor Plus).Stando alla bozza di manovra attualmente a disposizione al tema della riduzione della pressioneè dedicato l’articolo 2 “Misure di sostegno al reddito”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cambia il taglio del cuneo : dal 2025 si trasforma in un bonus fiscale. Ci guadagna chi ha redditi tra 35mila e 40mila euro - Ora i nuovi bonus non concorrono alla formazione del reddito, quindi parliamo subito di cifre nette. Ma perché il governo ha scelto di sostituire il taglio del cuneo con questa nuova formula di bonus? I motivi sono due. Gli unici che sono certi di guadagnarci sono quelli con redditi tra i 35 e i 40mila euro annui: fino a quest’anno erano stati esclusi dal taglio del cuneo contributivo, a partire dal 2025 potranno avere un bonus di circa mille euro all’anno. (Ilfattoquotidiano.it)

Manovra 2025 - 100 milioni per assunzioni docenti sostegno - altrettanti per tutor e orientatori. 60 milioni per carta docente - aumento stipendiale del 6% con fondi rinnovo contratto e taglio cuneo fiscale - L'articolo Manovra 2025, 100 milioni per assunzioni docenti sostegno, altrettanti per tutor e orientatori. 60 milioni per carta docente, aumento stipendiale del 6% con fondi rinnovo contratto e taglio cuneo fiscale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Nonostante il quadro di generale contenimento della spesa pubblica, la Legge di Bilancio 2025 ha riservato risorse al settore scolastico. (Orizzontescuola.it)

Manovra 2025 : il testo in Pdf. Dalle pensioni al cuneo fiscale - le novità - Il riferimento è al meccanismo anche oggi operativo in base al quale ai lavoratori dipendenti, del settore pubblico o privato, che abbiano raggiunto, o che raggiungano i requisiti di 62 anni di età e 41 anni di contributi, sarà permesso, se restano in servizio, di chiedere al datore di lavoro di trasformare in stipendio la quota di contributi a loro carico: si tratta del 9,19 per cento della retribuzione, che, per giunta, sarà detassato. (Quotidiano.net)