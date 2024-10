Nerdpool.it - Superman & Lois – Il Trailer di metà stagione anticipa la battaglia finale di Superman con Lex Luthor e Doomsday

(Di giovedì 24 ottobre 2024) CW Network ha rilasciato unufficiale per gli episodi finali di. La serie, che attualmente sta andando in onda con una quarta e ultimaabbreviata, è l’ultima testimonianza della decennale collaborazione della CW con la DC; ildiè ora destinato a essere l’ultimo show di supereroi DC sulla rete dopo oltre 20 anni ininterrotti di collaborazione tra i due marchi. Ildiriprende dopo un cliffhanger alla fine della terzadi, con la morte didopo unacon. L’episodio di questa settimana, andato in onda lunedì sera, si è concluso con la rivelazione cheè tornato. Come abbiamo già riportato,è stato salvato tramite un trapianto di cuore dal padre diLane, il generale Sam Lane.