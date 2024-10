Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata diverse volte alle feste di Leonardo DiCaprio, quando arriva la sera diventano tutti come zombie”: le parole choc della cantante Elàn

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lei è un’artista indipendente nata nel 1983 a Tlaquepaque, nella regione messicana del Jalisco. Col suo album di debutto assieme alla sua band ha venduto 1,7 milioni di copie, un record anche perché i brani erano cantanti in lingua inglese. Stiamo parlando di, unaquale si sta parlando molto in queste ore per via delle sue dichiarazioni legate ache per moltida collegare al caso Diddy, cosa però mai affermata dall’artista messicana. Cosa ha detto? Che l’attore organizza dellequali ha partecipato “”. E cosa succede a questi party? “Durante il giorno arrivi, è tutto normale. Poise si trattasse dio vampiri,cala il sole le cose si fanno un poco strane, e allora te ne vai“.