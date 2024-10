Sla, esperti a Pollenzo esplorano sinergie tra scienza e arte culinaria (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ha l'obiettivo di ridefinire il ruolo fondamentale di un intervento nutrizionale mirato nella presa in carico delle persone L'articolo Sla, esperti a Pollenzo esplorano sinergie tra scienza e arte culinaria proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Sla, esperti a Pollenzo esplorano sinergie tra scienza e arte culinaria Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ha l'obiettivo di ridefinire il ruolo fondamentale di un intervento nutrizionale mirato nella presa in carico delle persone L'articolo Sla,traproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Malattie rare, Rafanelli (SLAfood): “Nutrizione importante per noi pazienti Sla” - (Adnkronos) – "E' molto importante portare maggiore visibilità sull'aspetto nutrizionale, parlare di alimentazione nella malattia. Questo fa sì che noi malati di Sla e di disfagia possiamo ... (vivicentro.it)

Sla, esperti a Pollenzo esplorano sinergie tra scienza e arte culinaria - Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Ha l'obiettivo di ridefinire il ruolo fondamentale di un intervento nutrizionale mirato nella presa in carico delle persone con sclerosi laterale amiotrofica (Sla), ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

