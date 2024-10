Sinner: “Il successo non mi ha cambiato, voglio giocare altri 15 anni. Caso doping? Ho capito chi è davvero mio amico” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – “Tutti giocano bene a tennis, il problema sono sempre i piccoli dettagli. Sono riuscito a capire tante cose in questa stagione e ho vinto molte partite con la forza mentale". Parola di Jannik Sinner, in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, disponibile da venerdì 25 ottobre. Italy's Jannik Sinner hits a return to Spain's Carlos Alcaraz during their final tennis match in the "6 Kings Slam" exhibition tournament in Riyadh on October 19, 2024. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) Il numero 1 del tennis mondiale ha ripercorso una stagione straordinaria, condizionata anche dal Caso Clostebol su cui si attende la sentenza defintiva del Tas dopo il ricorso della Wada: “Quest'anno ho capito tante cose. Ero in una situazione molto difficile e delicata prima dello Us Open, per i mesi precedenti, dove ho fatto fatica a comprendere quello che stava succedendo. Sport.quotidiano.net - Sinner: “Il successo non mi ha cambiato, voglio giocare altri 15 anni. Caso doping? Ho capito chi è davvero mio amico” Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – “Tutti giocano bene a tennis, il problema sono sempre i piccoli dettagli. Sono riuscito a capire tante cose in questa stagione e ho vinto molte partite con la forza mentale". Parola di J, in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, disponibile da venerdì 25 ottobre. Italy's Jhits a return to Spain's Carlos Alcaraz during their final tennis match in the "6 Kings Slam" exhibition tournament in Riyadh on October 19, 2024. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) Il numero 1 del tennis mondiale ha ripercorso una stagione straordinaria, condizionata anche dalClostebol su cui si attende la sentenza defintiva del Tas dopo il ricorso della Wada: “Quest'anno hotante cose. Ero in una situazione molto difficile e delicata prima dello Us Open, per i mesi precedenti, dove ho fatto fatica a comprendere quello che stava succedendo.

