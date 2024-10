Shiffrin non farà più le discese libere. Il suo compagno Kilde è stato fermo un anno (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel fine settimana, Sölden è il primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci. Prima dell’evento Repubblica intervista Mikaela Shiffrin, con cui parla del suo incidente e di quello, quasi mortale, del suo fidanzato Kilde la scorsa stagione. La stella americana dello sci che ha vinto 97 gare di Coppa del mondo e il traguardo delle 100 vittorie è piuttosto vicino. Shiffrin: «A volte non ho il tempo di fare tutto» Tra preparazione e riabilitazione siete stati separati per tre mesi. Shiffrin: «Non è così divertente stare lontani. Lui un essere umano meraviglioso da avere accanto, e io sono così motivata con lui. Lo amo, ovviamente. Lui vorrebbe essere dove sono io, quando non può guarda i video e commenta le mie sciate. Ilnapolista.it - Shiffrin non farà più le discese libere. Il suo compagno Kilde è stato fermo un anno Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nel fine settimana, Sölden è il primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci. Prima dell’evento Repubblica intervista Mikaela, con cui parla del suo incidente e di quello, quasi mortale, del suo fidanzatola scorsa stagione. La stella americana dello sci che ha vinto 97 gare di Coppa del mondo e il traguardo delle 100 vittorie è piuttosto vicino.: «A volte non ho il tempo di fare tutto» Tra preparazione e riabilitazione siete stati separati per tre mesi.: «Non è così divertente stare lontani. Lui un essere umano meraviglioso da avere accanto, e io sono così motivata con lui. Lo amo, ovviamente. Lui vorrebbe essere dove sono io, quando non può guarda i video e commenta le mie sciate.

